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Таунхаусы в Община Колашин, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Община Колашин, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Община Колашин, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²
€ 225,000
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …

Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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