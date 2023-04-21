Таунхаус 3 спальни Община Колашин, Черногория 4 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м²

€ 225,000

Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …