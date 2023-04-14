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Realting.com
Черногория
Община Колашин
Дома
Купить дом с видом на море в Община Колашин, Черногория
Колашин
3
Дом
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9 объектов найдено
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Дом 5 спален
Velje Duboko, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
420 м²
1/3 Этаж
€ 580,000
D9-2012. Modern House with Pool and Sea views in Bar Green BeltSale of a beautiful villa in …
Вилла 5 спален
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
400 м²
€ 650,000
Продажа виллы в Бечичах, Будванская ривьера Это прозорная и свещая роскошная вина с 3 больш…
Дом
Община Колашин, Черногория
60 м²
€ 375,000
House for sale in Perazića Do, Budva Riviera. The house has an open view of the sea. This …
Вилла 4 спальни
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат
600 м²
€ 2,290,000
Роскошная уникальная вилла на продажу в Близикуче, Будва. Вилла имеет захватывающий вид на …
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
200 м²
€ 820,000
Luxury house for sale in Blizikuće on Budva Riviera. Stunning sea view can be seen from eac…
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
1 м²
€ 385,000
Продажа главного и летнего Дома в Ораховаце, Которский залив. Главный дом 180м2, Летний дом…
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
285 м²
€ 1,150,000
Этот дом на продажу расположен в тихой части Будвской Ривьеры в деревне Перазика До. Вилла …
Дом 3 спальни
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
165 м²
€ 2,300,000
Продается дом в Люте, Котор Бэй. Сам дом был построен на море и окружен морем, которое дост…
Дом 5 спален
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
150 м²
€ 695,000
Waterfront House For Sale, Prčanj, Kotor Bay. Prcanj is a small town along the Bay of Kotor.…
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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