Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Община Колашин
Дома
Купить дом в Община Колашин, Черногория
Колашин
3
Дом
Очистить
130 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1,850,000
Участок развития в заливе Бигова Добро пожаловать в залив Бигова, идиллическую и о…
Дом 2 спальни
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат
120 м²
€ 210,000
Дом в отличном месте с видом на залив Котор Добро пожаловать в дом вашей мечты в Черногории!…
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
184 м²
€ 600,000
Продажа каменного дома Доброта находится всего в 100 метрах от набережной. До собственности …
Вилла 3 спальни
Община Колашин, Черногория
4 ванных комнат
310 м²
€ 890,000
Потрясающие виллы с видом на море на продажу в пригороде Герцег-Нови, в нескольких минутах о…
Дом 4 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
119 м²
€ 850,000
Дом реконструкции набережной в Доброте теперь продается. Это свойство представляет отличную …
Вилла 1 спальня
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат
1 м²
€ 99,000
Продается двухкомнатная квартира в Бигове. В отеле есть две террасы с прекрасным видом на мо…
Дом 6 спален
Velje Duboko, Черногория
200 м²
€ 350,000
NUM 4596 Продается дом в Которе, Ковацко Полюс. Этот дом может похвастаться просторной г…
Дом 3 спальни
Bojici, Черногория
174 м²
€ 390,000
NUM 5086 Продается дом в комплексе в Ластва Грабальска, поселке, расположенном на границе…
Вилла 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
80 м²
€ 370,000
NUM 5038 Продается двухэтажная каменная вилла с большим двором, расположенная недалеко от Т…
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
Этот потрясающий трехэтажный дом, расположенный в живописном горном городке Колашин, являетс…
Дом 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
47 м²
€ 85,000
NUM 4906 Продается новый дом в пригороде Герцег-Нови под названием Сасовичи, на склоне хо…
Дом 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
200 м²
€ 300,000
NUM 4223 Новый двухэтажный дом продается в городе Заграже, который расположен недалеко от…
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
NUM 4958 Этот потрясающий трехэтажный дом расположен в живописном горном городке Колашин и я…
Дом 6 спален
Velje Duboko, Черногория
240 м²
€ 228,000
NUM 4349 For sale two-storey house with sea views in the town of Krimovice. The house…
Дом 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
150 м²
€ 295,000
NUM 4669 Two-story house in Krimovica, Kotor. The area of the house is 150 m2, and t…
Дом 3 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
164 м²
€ 400,000
Этот 3-спальный, полностью меблированный дом на продажу представляет отличную возможность пр…
Дом 9 спален
Община Колашин, Черногория
5 ванных комнат
400 м²
€ 550,000
Этот просторный дом расположен в Красичи, откуда открывается потрясающий вид на Тиватский за…
Дом 2 спальни
Община Колашин, Черногория
3 ванных комнат
160 м²
€ 550,000
Этот современный дом на продажу в Бечичи расположен всего в 5 минутах от пляжа Бечичи и всег…
Дом 6 спален
Bojici, Черногория
192 м²
€ 160,000
NUM 4277 House in Lastva Grbaljska. The house area is 192 m2 and the plot area is 338 …
Дом 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
220 м²
€ 270,000
NUM 4667 Дом в Кримовице, недалеко от города Будва. Площадь дома составляет 220 м2, а пл…
Вилла 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
200 м²
€ 530,000
Это тихий, тихий район с прекрасным панорамным видом на море, который идеально подходит для …
Вилла 4 спальни
Velje Duboko, Черногория
235 м²
€ 750,000
NUM 1988 Роскошная вилла на продажу в комплексе в окружении лесов. Вилла имеет прекрасный ви…
Дом 7 спален
Velje Duboko, Черногория
300 м²
€ 1,150,000
NUM 2686 Продается четырехэтажный дом в Столиве, в нескольких километрах от города Котор и …
Дом 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
70 м²
€ 90,000
NUM 2889 Дом на продажу в красивом месте в Крмнице, деревня Сотоничи. Каменный дом общей пло…
Дом 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
220 м²
€ 245,000
NUM 3076 House for sale in the area of Topla, nearby the city of the Herceg Novi. The …
Вилла 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
300 м²
€ 1,900,000
NUM 3595 Современная вилла в Костанжице, Котор. Площадь дома составляет 300 м2, а площа…
Дом 6 спален
Velje Duboko, Черногория
137 м²
€ 890,000
NUM 3861 Продается дом в Богишичи в Тивате, 137м2, на побережье. Он имеет два уровня, на пе…
Дом 5 спален
Velje Duboko, Черногория
180 м²
€ 1,800,000
NUM 3878 Продается дом на побережье в Тивате, Богисичи с прекрасным видом на море и залив…
Дом 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
198 м²
€ 1,560,000
NUM 3944 & nbsp; Дом на продажу в Герцег-Нови. Он расположен на главной площади Белависты…
Дом 4 спальни
Bojici, Черногория
168 м²
€ 280,000
NUM 3927 On sale spacious house in Lastva Grbaljska, municipality of Kotor. The area …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты