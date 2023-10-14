ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Община Колашин
Кондоминиумы
Кондо с видом на горы в Община Колашин, Черногория
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Шушань, Черногория
1
35 м²
Квартиры в новом здании в Шушани, первая линия Здание состоит из трех этажей. Площади кварти…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Morinj, Черногория
2
1
56 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 56 кв метров в комплексе Lavender B…
€145,901
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море
Прчань, Черногория
3
1
78 м²
1
A9-344. Квартира, StolivFront Line Apartment в Столиве, расположена на первом этаже. Он имее…
€239,257
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Будва, Черногория
4
3
259 м²
3
VILLA 5 - APARTMENT A5 3 спальни 259 m2 + терраса 202 m2 Прекрасный просторный …
€2,52 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Morinj, Черногория
3
147 м²
NUM 4292 Apartment for sale in Kotor, Morinj. The apartment has an area of 90 m2 + terr…
€285,629
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Черногория, Черногория
5
425 м²
3
Продается полностью законченная роскошная вилла, на берегу Адриатического моря (200 м от мор…
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 14 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
canj, Черногория
14
15
Продается однокомнатная меблированная квартира в поселке Розино в Будве.Квартира находится р…
€1,46 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
4
156 м²
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
€1,58 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бар, Черногория
4
2
2
Продается дом в Барской ривьере, район Утеха. Дом площадью 160м2 располагает 3 спальнями,…
€233,236
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с двором
Доброта, Черногория
4
2
180 м²
Доброта – местность недалеко от Котора с изумительным видом на гору Врмац. Это одно из немно…
€465,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
5
110 м²
Код объекта - 4.25.11.10593Таунхаус с двумя квартирами в Утехе Дом площадью 110м2 Земельны…
€99,945
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Morinj, Черногория
2
1
58 м²
Срочная продажа! Квартира с одной спальней 58 кв. метров в комплексе LAVENDER BAY в небольшо…
€145,323
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Община Колашин, Черногория
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL