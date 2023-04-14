Купить квартиру в Община Колашин, Черногория

Квартира 1 спальня Velje Duboko, Черногория 2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 4/4 Этаж

€ 114,800

A4-1512. Апартаменты с одной спальней в Будве всего в 100 метрах от моряПродается однокомнат…