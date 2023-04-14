Купить квартиру в Община Колашин, Черногория

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Realting.com
Черногория
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Колашин
16
Квартира
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233 объекта найдено
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Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
1 ванных комнат
45 м²
€ 257,282
Лыжные апартаменты являются частью Swissôtel Resort Kolašin, расположенного прямо на склонах…
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
4/4 Этаж
€ 80,000
A7-023. Квартира с видом на горы в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира в новом здании в И…
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
4/4 Этаж
€ 114,800
A4-1512. Апартаменты с одной спальней в Будве всего в 100 метрах от моряПродается однокомнат…
Квартира 3 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
72 м²
€ 125,000
Уютный дом на продажу в Сутоморе, Бар, Черногория. Этот отель расположен на возвышенности, и…
Квартира
Колашин, Черногория
26 м²
€ 107,226
Новый туристически-жилой комплекс в Колашине предлагает полностью меблированные кондоминиумы…
Квартира 2 ванных
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
64 м²
€ 250,000
Роскошные апартаменты Kotor Bay для продажи в одном из самых популярных мест в Черногории. Д…
Квартира 6 спален
Община Колашин, Черногория
6 ванных комнат
156 м²
€ 200,000
Большой дом на продажу в Каваце. Недвижимость состоит из 6 квартир, расположенных в двух дом…
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
87 м²
€ 239,999
Продается двухкомнатная квартира в Бечичи, расположенная в недавно построенном комплексе на …
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
82 м²
€ 285,000
Пентхаус Stone House для продажи Dobrota расположен рядом с пятизвездочным отелем Forza Mare…
Квартира
Община Колашин, Черногория
85 м²
€ 359,105
Апартаменты в Кумборе рядом с курортом Порто Нови расположены в совершенно новом комплексе и…
Квартира
Община Колашин, Черногория
116 м²
€ 380,000
Роскошные апартаменты на продажу в заливе Херцег-Нови в совершенно новом роскошном комплексе…
Квартира
Община Колашин, Черногория
79 м²
€ 299,990
Современное развитие на полуострове Люстика. Из этого комплекса открывается потрясающий вид …
Квартира
Община Колашин, Черногория
52 м²
€ 113,606
Развитие роскоши в Бечи Будва. Потрясающая застройка с бассейном на крыше и необыкновенным в…
Квартира
Община Колашин, Черногория
40 м²
€ 84,483
Недавно построенные апартаменты в Игало, Херцег-Нови Фантастическая новая разработка, распол…
Квартира 1 ванная
Община Колашин, Черногория
1 ванных комнат
48 м²
€ 352,342
Lustica Bay Studio Квартира на продажу. Это задняя возможность купить готовый и готовый к за…
Квартира 8 спален
Община Колашин, Черногория
6 ванных комнат
420 м²
€ 580,000
Просторная вилла в баре на продажу. Вилла находится в центре города, всего в 150 метрах ходь…
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
78 м²
€ 350,000
Светлая двухкомнатная квартира в Старом городе Котор. Отель выходит на одну из самых по…
Квартира
Община Колашин, Черногория
33 м²
€ 80,492
Доступные квартиры на продажу в Будве. Это развитие - отличная возможность аренды или возмож…
Квартира 2 спальни
Община Колашин, Черногория
2 ванных комнат
92 м²
€ 249,000
Современная квартира в Rafailovici Budva теперь продается. Отель находится всего в 20 …
Квартира
Община Колашин, Черногория
41 м²
€ 320,000
Порто Нови Недвижимость на продажу. Совершенно новый, пятизвездочный роскошный курорт Marina…
Квартира 1 спальня
Velje Duboko, Черногория
62 м²
€ 140,000
NUM 5089 Продается двухкомнатная квартира в Кримовице, в тихом месте в комплексе с бассей…
Квартира 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
79 м²
€ 250,000
NUM 5078 Мы предлагаем на продажу квартиру в Тивате со свежим ремонтом и подогреваемыми пол…
Квартира 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
71 м²
€ 110,000
Продается квартира в Цетине, площадь 71м2. Квартира расположена на 3 этаже 5-ти этажного дом…
Квартира 2 спальни
Velje Duboko, Черногория
120 м²
€ 268,000
NUM 5027 Продается двухкомнатная квартира 120м2 недалеко от Тивата. Здание находится в 50…
Квартира
Колашин, Черногория
29 м²
Цена по запросу
Квартира
Колашин, Черногория
29 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
45 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
44 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
45 м²
Цена по запросу
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