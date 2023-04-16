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Купить недвижимость в Колашин, Черногория

19 объектов найдено
Кондо 1 спальняв Колашин, Черногория
Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
1 ванных комнат 45 м²
€ 257,282
Лыжные апартаменты являются частью Swissôtel Resort Kolašin, расположенного прямо на склонах…
Квартирав Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
26 м²
€ 107,226
Новый туристически-жилой комплекс в Колашине предлагает полностью меблированные кондоминиумы…
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
44 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
78 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
62 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
44 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
43 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
46 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
45 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
42 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальняв Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
45 м²
Цена по запросу
Квартирав Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
29 м²
Цена по запросу
Квартирав Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
29 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальнив Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
Этот потрясающий трехэтажный дом, расположенный в живописном горном городке Колашин, являетс…
Дом 3 спальнив Колашин, Черногория
Дом 3 спальни
Колашин, Черногория
220 м²
€ 562,000
NUM 4958 Этот потрясающий трехэтажный дом расположен в живописном горном городке Колашин и я…
Дом 3 комнатыв Колашин, Черногория
Дом 3 комнаты
Колашин, Черногория
3 Количество комнат 101 м²
€ 149,000
Новый дом 101м2 на участке 757м2. Расположение: - 10 минут ходьбы до центра Колашина; -…
Квартира с Вид на жительство и гражданствов Колашин, Черногория
Квартира с Вид на жительство и гражданство
Колашин, Черногория
3/3 Этаж
€ 350,000
Все жители Montis Mountain Resort имеют в своем распоряжении фирменные пятизвездочные услуги…
Квартира 2 спальнив Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
68 м²
€ 136,500
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