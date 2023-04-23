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Жильё в Камено, Черногория

1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Камено, Черногория
Квартира 2 спальни
Камено, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 215,500
Готовое жилье в Герцег-Нови, Черногория! Предлагаем вам видовой апартамент с 2 спальнями…

Параметры недвижимости в Камено, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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