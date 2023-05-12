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Квартиры с видом на море в Игало, Черногория

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
€ 122,900
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
€ 78,800
Новая хорошая квартира в северном районе города Герцег Нови Игало, 2 км от границы с Хорвати…
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