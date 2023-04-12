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Купить дом с бассейном в Черногории

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297 объектов найдено
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
210 м²
€ 320,000
Новая двухэтажная вилла с разрешением на строительство и бассейном в г.Бар (Зелёный пояс). О…
Дом 3 спальнив Богишичи, Черногория
Дом 3 спальни
Богишичи, Черногория
4 Количество комнат 410 м²
€ 2,200,000
Пентхаус с тремя спальнями в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая пл…
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
308 м²
€ 1,350,000
Виллы расположены на Адриатическом побережье Черногории на участке площадью 1955м2 рядом с у…
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
150 м²
€ 220,000
Дом в центре Петровца на участке площадью 333 кв.м, площадь дома около 150 кв.м По действующ…
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
515 м²
€ 800,000
Недостроенный дом в Прчани площадью 515,90 кв.м До моря 10 метров. Здание разделено пополам,…
Виллав Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
200 м²
€ 530,000
Тиват, Крашичи — Виллы у моря на продажу Эти две недавно построенные виллы расположены всего…
Домв Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Домв Черногория, Черногория
Дом
Черногория, Черногория
600 м²
€ 950,000
Виллы в стадии строительства в Тудоровичах, над Святым Стефаном. Фантастический вид на море …
Дом 4 спальнив Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
3 ванных комнат 130 м²
€ 110,000
Большой уютный дом для большой семьи. На первом этаже — большая столовая с кухней, отдельная…
Дом 6 спаленв Будва, Черногория
Дом 6 спален
Будва, Черногория
300 м²
€ 650,000
Предлагаем к продаже новую виллу от застройщика в зеленом районе Будвы. Вилла площадью 300 …
Дом 5 комнатв Шушань, Черногория
Дом 5 комнат
Шушань, Черногория
5 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 320,000
Новый дом, завершение строительства в июле 2023 года. Все документы в полном порядке, есть р…
Дом 4 спальнив Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
422 м²
€ 1,200,000
Площадь участка - 425 м2. Площадь виллы - 422 м2. Вилла расположена в тихой, зеленой части г…
Вилла 4 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 4 спальни
Тиват, Черногория
5 ванных комнат 472 м² 2 Этаж
Цена по запросу
Тиват, Маричи — Элитная новая вилла с панорамным видом на море Эта вилла построена из высоко…
Дом 4 комнатыв Marovici, Черногория
Дом 4 комнаты
Marovici, Черногория
4 Количество комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Дом 3 спальнив Rijeka-Rezevici, Черногория
Дом 3 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
2 ванных комнат 135 м²
€ 592,000
Будва, Режевичи — Дом на продажу Этот дом расположена в закрытом комплексе из 6 домов с басс…
Дом 4 спальнив Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
291 м² Количество этажей 2
€ 1,800,000
Общая площадь застройки: 373 м2. Внутренняя площадь: 291 м2. Общая площадь участка: 1852 м2 …
Дом 4 спальнив Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
349 м² Количество этажей 3
€ 2,000,000
Общая площадь застройки: 456 м2. Внутренняя площадь: 349 м2. Общая площадь участка: 2 381 м2…
Дом 3 спальнив Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
148 м²
€ 440,000
Жилая площадь: 148 м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 + гостевой туалет Частный бассейн, место …
Дом 3 спальнив Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
5 Количество комнат 148 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Жилая площадь: 148м2 Спальни: 3 Ванные комнаты: 2 + гостевой туалет Частный бассейн, место д…
Дом 6 спаленв Черногория, Черногория
Дом 6 спален
Черногория, Черногория
466 м² Количество этажей 3
€ 850,000
Каменная вилла в национальном стиле 2,5 км от Петровца, в тихом районе Крушевица. Участок 51…
Дом 3 ванныхв Столив, Черногория
Дом 3 ванных
Столив, Черногория
3 ванных комнат
€ 485,000
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
Дом 3 спальнив Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
5 Количество комнат 350 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая жилая площадь здания: 350 …
Дом 5 спаленв Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
425 м² Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается полностью законченная роскошная вилла, на берегу Адриатического моря (200 м от мор…
Вилла 3 спальнив Тиват, Черногория
Вилла 3 спальни
Тиват, Черногория
3 ванных комнат
€ 750,000
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
Дом 1 спальняв Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
1 ванных комнат
€ 110,000
К продаже предлагается несколько квартир в новом доме премиум класса в 5 минутах ходьбы до п…
Дом 4 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дом 4 спальни
Рафаиловичи, Черногория
2 ванных комнат 271 м² 5 Этаж
€ 850,000
Будва, Бечичи — Пентхаус с бассейном и видом на море, продажа Комфортабельный двухуровневый …
Дом 1 спальняв Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
1 ванных комнат
€ 120,000
Предлагаем вашему вниманию новый, малоквартирный дом в одном из лучших районов Тивата — с од…
Домв Rustovo, Черногория
Дом
Rustovo, Черногория
164 м² 2 Этаж
€ 750,000
Будва, Близикучи — Роскошная дом с видом на море на продажу Эта великолепная двухэтажная дом…
Дом 3 спальнив Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
264 м²
€ 600,000
Не многие объекты недвижимости могут с уверенностью заявить, что из их окон открывается лучш…
Дом 5 спаленв Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
497 м² Количество этажей 3
€ 1,250,000
Вилла на первой линии моря. Свой выход к морю. Утеха, Бар. Общая площадь здания: 497м2 Площ…

Регионы с недвижимостью на продажу

Zelenika-Kuti
Котор
Lustica
Пераст
Жабляк
Петровац
Ljesnica
Биела
Nedakusi
Potkrajci
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Зеленика
Рисан
Сутоморе
Община Даниловград
Даниловград
Donja Lastva
Цетинье
Ульцинь
Колашин

Параметры недвижимости в Черногории

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