Купить дом с видом на море в Черногории

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Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат
3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Дом 3 спальни
durici, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат
3 ванных комнат
392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат
200 м²
5/5 Этаж
€ 475,000
Продается пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Кварти…
Дом 3 спальни
Кавач, Черногория
2 ванных комнат
120 м²
Цена по запросу
Этот прекрасный дом в природе является частью проекта развития, который будет включать 10 до…
Вилла
Бечичи, Черногория
429 м²
€ 643,500
Продается дом с бассейном в тихом районе Бечичи. Площадь 429 м2. Есть бассейн и прекра…
Вилла 4 спальни
Будва, Черногория
5 Количество комнат
4 ванных комнат
340 м²
€ 740,000
Красивая вилла расположена на земельном участке общей площадью 710 м2. На цокольном этаже…
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
164 м²
€ 600,000
Будва, Тудоровичи - вилла с бассейном и панорамным видом на море Площадь: 164 м2. Площадь…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 480,000
Будва, Режевичи - комплекс каменных вилл с бассейнами и панорамным видом на море. Комплек…
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
178 м²
€ 450,000
Площадь дома: 178 м2. Площадь участка: 298 м2. Расстояние до моря: 170 м по прямой, 30…
Дом 7 спален
Buljarica, Черногория
8 Количество комнат
5 ванных комнат
167 м²
€ 300,000
Продается дом в Булярице, 167 м2 на участке 500 м2. Дом состоит из восьми комнат, пяти ва…
Дом 7 спален
Добра Вода, Черногория
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 300,000
Продается дом, 340м2, с 4 парковочными местами. Дом расположен на Велико Пиешак в Добре Воде…
Таунхаус 4 спальни
Blizikuce, Черногория
4 ванных комнат
144 м²
€ 532,525
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
Вилла 5 спален
Katun-Rezevici, Черногория
4 ванных комнат
409 м²
€ 1,200,000
Эта очаровательная каменная вилла представляет собой дом с истинным средиземноморским характ…
Вилла 5 спален
Кавач, Черногория
6 Количество комнат
3 ванных комнат
236 м²
€ 690,000
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
Вилла 2 спальни
Бечичи, Черногория
3 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 550,000
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
274 м²
€ 2,500,000
D5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброта, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
Дом 5 спален
Шушань, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
320 м²
€ 400,000
D9-1721. Дом в Сусани, БарПродается дом в баре, Шушан Двухэтажный дом расположен в живописн…
Дом
Котор, Черногория
Количество этажей 3
€ 1
R5-140. Роскошная вилла на первой линии в КотореЭта роскошная недвижимость полностью оборудо…
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