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Купить дом возле озера в Черногории

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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Черногория, Черногория
Дом 5 спален
Черногория, Черногория
249 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Продается дом площадью 249 м2 в Столиве, на второй линии от моря (расстояние до моря 30 метр…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Параметры недвижимости в Черногории

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