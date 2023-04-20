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Виллы с бассейном в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
22
Zelenika-Kuti
13
Lustica
4
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
4
Биела
4
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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3 объекта найдено
Вилла 8 спален в Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…
Вилла 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
584 м²
€ 1,300,000
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
Вилла 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
5 ванных комнат 235 м²
€ 1,200,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 235 м2 на участке…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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