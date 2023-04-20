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Виллы с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
22
Zelenika-Kuti
13
Lustica
4
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
4
Биела
4
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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22 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Вилла 5 спален в Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Вилла 15 спален в Игало, Черногория
Вилла 15 спален
Игало, Черногория
740 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Вилла 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
320 м²
€ 388,000
Площадь дома: 320 м2 Площадь земли 220 м2 Этажей: 3 обставленный Спальни: 6 Ванные комна…
Вилла 5 спален в Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350м2; Площадь земельного участка: 750м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + 2 т…
Вилла 4 спальни в Klinci, Черногория
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
375 м²
€ 290,000
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Ко…
Вилла 7 спален в Биела, Черногория
Вилла 7 спален
Биела, Черногория
710 м²
€ 3,500,000
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Нова…
Вилла 5 спален в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
500 м²
€ 1,300,000
Вилла в поселке Мелине, что рядом с  г. Херцег-Нови - старинный, семейный особняк с 5 сп…
Вилла 5 спален в Zelenika-Kuti, Черногория
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350  кв.м. Площадь участка: 750 кв.м. Кол-во спален: 5 Кол-во ванных комн…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она сос…
Вилла 8 спален в Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…
Вилла 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
350 м²
Цена по запросу
Удивительной красоты вилла находится на первой линии г. Биела, в Черногории. Перед виллой от…
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3 ванных комнат 201 м²
€ 490,000
Новая вилла расположена в очень живописном районе Мойдеж вблизи города Герцег-Нови в окружен…
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2 ванных комнат 200 м²
€ 530,000
Продается двухэтажный дом (вилла) на полуострове Луштица, Pт Весло. Дом общей площадью 200 м…
Вилла 4 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 4 спальни
Херцег-Нови, Черногория
402 м²
€ 685,000
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
Вилла 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 425,000
Вилла на берегу моряНе полуострове Луштица, в тихой бухте Весло, продается каменный домик об…
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
1 000 м²
€ 2,800,000
Отличный мини-отель на первой линии моря в Которском заливе (Википедия) в месте Биела, муниц…
Вилла 3 спальни в Mrkovi, Черногория
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
3 ванных комнат 257 м²
€ 810,000
Тиват, Крашичи – Двухэтажная вилла на самом берегу моря Вилла общей площадью 257 кв.м., пост…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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