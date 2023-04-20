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Виллы с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
22
Zelenika-Kuti
13
Lustica
4
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
4
Биела
4
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Вилла 3 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она сос…
Вилла 8 спален в Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

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с бассейном
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