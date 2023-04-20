Черногория
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Черногории
Новые дома в Черногории
Все новостройки в Черногории
20
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Черногории
Жилая
Квартира в Черногории
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Черногории
Вилла
Таунхаус
Земельные участки в Черногории
Элитная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Черногории
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Черногории
Найти агента в Черногории
Агентства недвижимости в Черногории
Агенты в Черногории
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Черногории
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Виллы
Виллы в Херцег-Нови, Черногория
Херцег-Нови
22
Zelenika-Kuti
13
Lustica
4
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
4
Биела
4
Podi-Sasovici
1
Игало
1
Вилла
Очистить
54 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
310 м²
€ 970,000
NUM 5213 Looking for a luxurious and unique villa in a stunning location? This premium co…
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
Продается вилла в Дженовичи с прекрасным видом на море, в поселке, расположенном в Герцег-Но…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
NUM 5019 Продается вилла в Дженовичи с выдающимся видом на море, в поселке, расположенном…
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
48 м²
€ 191,000
NUM 4789 Квартиры на продажу в новом роскошном комплексе недалеко от Герцег Нови. Комплек…
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
47 м²
€ 191,000
Продажа квартир в новом элитном комплексе недалеко от Герцег-Нови. Комплекс состоит из 9 вил…
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
Продается комплекс вилл с видом на Боко-Которский залив! Комплекс состоит из 12 двухэтажн…
Вилла 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
134 м²
€ 600,000
NUM 4819 Продается комплекс вилл с видом на Которский залив! Комплекс состоит из 12 двух…
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы 216м2, площадь двора 314м2,…
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
216 м²
€ 740,000
NUM 4034 Продается двухэтажная вилла с бассейном в Кумборе. Площадь виллы составляет 216…
Вилла 8 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
8 ванных комнат
510 м²
€ 1,600,000
Продается многоуровневый жилой комплекс, состоящий из двух домов, расположенный на полуостро…
Вилла 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 ванных комнат
296 м²
€ 1,500,000
wp:paragraph Роскошная двухэтажная вилла площадью 296 м2, с панорамным видом на залив, все…
Вилла 5 спален
Кумбор, Черногория
432 м²
€ 1,300,000
Новая трехэтажная вилла с полной меблировкой сделана в современном стиле и находится в уютно…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
7 ванных комнат
600 м²
€ 2,500,000
wp:paragraph Просторная вилла в непосредственной близости от моря в поселке Дженовичи, не …
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
150 м²
€ 450,000
NUM 894 На полуострове Люстика, в тихой бухте, продается каменный дом общей площадью 228 м2…
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
133 м²
€ 300,000
NUM 4162 Modern villa Panoramic view of the Bay of Kotor in Bijela, near Herceg Novi. T…
Вилла 15 спален
Игало, Черногория
740 м²
Цена по запросу
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат
3 ванных комнат
529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Вилла 6 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Цена по запросу
Уникальная вилла Old Mill расположена в центре залива Бока, недалеко от самой узкой точки. С…
Вилла 5 комнат
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
5 Количество комнат
5 ванных комнат
235 м²
€ 980,000
Residential area: 235 m2 Land area: 787 m2 Bedrooms: 5 Bathrooms: 5 Direct distance from the…
Вилла 3 спальни
Mrkovi, Черногория
240 м²
€ 430,000
Общая площадь 240 кв.м., в том числе: -жилая площадь 190 кв.м. -площадь террас 50 кв.м…
Вилла 6 спален
Podi, Черногория
396 м²
€ 530,000
Площадь: 396м2, с террасами; Площадь земельного участка: 1200м2; Спальни: 6; Санузлы: 3;…
Вилла 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
320 м²
€ 388,000
Площадь дома: 320 м2 Площадь земли 220 м2 Этажей: 3 обставленный Спальни: 6 Ванные комна…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
350 м²
€ 1,300,000
Площадь виллы: 350м2; Площадь земельного участка: 750м2; Спальни: 5; Санузлы: 3 + 2 т…
Вилла 4 спальни
Klinci, Черногория
350 м²
€ 1,200,000
Площадь: 350м2; Участок: 544м2 (или, по желанию, можно приобрести дополнительно 656 кв.м…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
375 м²
€ 290,000
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Ко…
Вилла 7 спален
Биела, Черногория
710 м²
€ 3,500,000
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Нова…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты