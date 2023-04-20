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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Жильё с бассейном в Херцег-Нови, Черногория
Zelenika-Kuti
247
Херцег-Нови
229
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
125
Биела
95
Lustica
70
Зеленика
41
Podi-Sasovici
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36 объектов найдено
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Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
1 ванных комнат
€ 140,000
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3 ванных комнат
€ 490,000
CENTRALE станет центром города Lustice Bay и центром более широкой области. В CENTRALE будет…
Дом
Каменари, Черногория
€ 300,000
Дом под реконструкцию в 80-ти метрах от моря и пляжа в местечке Каменари, Боко-которский зал…
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 380,000
Единственная и неповторимая квартира в стиле Версаче с роскошным интерьером и произведениями…
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 155,000
Единственный в данной местности жилой комплекс с собственной инфраструктурой, необходимой дл…
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Единственный в данной местности жилой комплекс с собственной инфраструктурой, необходимой дл…
Дом 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
€ 323,650
Уникальный эксклюзивный курортный комплекс, класса люкс с яхтенной гаванью в посёлке Кумбор …
Дом 1 комната
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат
154 м²
Количество этажей 3
€ 365,000
Посёлок является абсолютно замечательным местом — реконструкция старинного поселения всего в…
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 475,000
Продается уютный домик в Герцег Нови, расположеный на берегу Бока-Которского залива. Общая п…
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат
74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат
86 м²
2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Квартира
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Этаж
€ 555,000
Герцег-Нови, Портонови — Апартаменты в новом элитном комплексе на продажу Этот элитный посел…
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат
8 ванных комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…
Дом 5 спален
Сушчепан, Черногория
197 м²
€ 475,000
Лучичи. Поселок Лучичи расположен на зелёных холмах над Герцегом Нови, вблизи границы с Хорв…
Дом 2 спальни
Merdari, Черногория
2 ванных комнат
100 м²
€ 510,000
Новый город на Луштице, «Lustica Bay» — это первый курорт класса люкс на полуострове Луштица…
Дом 7 комнат
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат
396 м²
Количество этажей 3
€ 525,000
Уютная вилла с бассейном в Герцег-Нови, район Поди. Общая площадь виллы 396 м2, земельный уч…
Дом 9 комнат
Херцег-Нови, Черногория
9 Количество комнат
598 м²
Количество этажей 3
€ 800,000
Рады предложить вам эксклюзивный объект в Черногории. Большое имение с шикарным видом на мор…
Дом 4 ванных
Херцег-Нови, Черногория
4 ванных комнат
€ 950,000
На продажу 2 дома для 2х семей с общей территорией в тихом приморском поселке Гошичи на терр…
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат
257 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Дом с бассейном. Уютный дом, на высоте 420 метров над уровнем моря, в поселке Ластва, в 7 к…
Дом 11 комнат
Херцег-Нови, Черногория
11 Количество комнат
596 м²
Количество этажей 4
€ 3,250,000
Продается роскошная вилла, в современном стиле, расположенная на первой линии у моря в Герце…
Дом 8 комнат
Биела, Черногория
8 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается роскошный объект в Герцег нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для …
Дом 7 комнат
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат
584 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат
247 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…
Дом 5 комнат
Zelenika-Kuti, Черногория
5 Количество комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Продаётся великолепная вилла в посёлке Дженовичи, в непосредственной близости от комплекс…
Вилла 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
584 м²
€ 1,300,000
Великолепная вилла 584 кв. м в медитеранском стиле, расположена в Герцег Нови. Виллу выгодно…
Вилла 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
5 ванных комнат
235 м²
€ 1,200,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 235 м2 на участке…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат
93 м²
€ 220,000
Эта двухкомнатная квартира площадью 93м² расположена на третьем, последнем, этаже современно…
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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