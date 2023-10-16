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Квартиры-студии в Херцег-Нови, Черногория

Игало
4
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10 объектов найдено
Студия 1 комната в Суторина, Черногория
Студия 1 комната
Суторина, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
ID 878 Продается студия в Суторине, Херцег Нови. Херцег Нови, район Суторина в сторону…
€124,000
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка в Игало, Черногория
Студия 1 комната со стеклопакетами, с видом на горы, с парковка
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Недорогая недвижимость в Черногории — новые квартиры от 50.000 евро. Комплекс расположен в И…
€80,000
Студия 1 комната в Игало, Черногория
Студия 1 комната
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
ID 611 Продается студия в новом современном комплексе в Игало, Херцег Нови Комплекс бу…
€62,000
Студия 1 комната в Игало, Черногория
Студия 1 комната
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
ID 609 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€117,500
Студия 1 комната в Игало, Черногория
Студия 1 комната
Игало, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
ID 608 Продается студия в новом жилом комплексе апартаментов в районе Игало. Комплекс …
€62,500
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Provodina, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Provodina, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Price from: €100,000: Igalo studio apartment for sale. Located a few meters from the beach a…
€100,000
Студия 2 комнаты в Provodina, Черногория
Студия 2 комнаты
Provodina, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
BIG EARLY CO-INVESTOR REDUCED RATE ON ALL APARTMENTS – AVAILABLE FOR A LIMITED TIME! DON’T M…
€62,000
Студия 1 спальня в Биела, Черногория
Студия 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€70,000
Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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