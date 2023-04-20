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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Жильё с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Zelenika-Kuti
247
Херцег-Нови
229
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
125
Биела
95
Lustica
70
Зеленика
41
Podi-Sasovici
7
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345 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/3 Этаж
€ 150,500
A7-030. Sea view apartment, Kumbor, Herceg Novifor sale Sea view apartments in Kumbor, Herce…
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 510,000
A7-027. Квартира в Lazure Marina Hotel, Мелин, Герцег Новидля продажи Апартаменты на берегу …
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 110,000
A7-022. Квартира с видом на море в Херцег-Новидля продажи, Квартира со свежим ремонтом без …
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 215,000
A7-020. Большая квартира в Баосичи, Герцег Новидля продажи Просторная квартира в Баосичи. Кв…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Дом 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
3/3 Этаж
€ 1,950,000
D7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Биела, Герцег Новидля продажи вилла в тихом…
Дом
Херцег-Нови, Черногория
€ 700,000
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512…
Квартира
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Герцег-Новы, Игало — Апартаменты в новостройке, на продажу Комплекс состоит из 67 квартир с …
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
2 ванных комнат
136 м²
€ 340,000
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
Квартира 4 спальни
Замбеличи, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат
61 м²
2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell! I…
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
1 ванных комнат
90 м²
2 Этаж
€ 210,000
Трехкомнатную квартиру с прекрасным видом на Порто Нови и море можно приобрести в Кумборе. О…
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат
70 м²
1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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