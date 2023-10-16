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Пентхаусы в Херцег-Нови, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Двухуровневая квартира расположена на вершине здания в роскошном комплексе. Комплекс состоит…
€700,000
Пентхаус 3 спальни в Игало, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Игало, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
ID 557 Продается пентхаус в районе Нивице, Херцег Нови Квартира с видом на море  Нахо…
€375,000
Пентхаус 2 спальни в Биела, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€210,000

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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