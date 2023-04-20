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Жильё с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

Zelenika-Kuti
247
Херцег-Нови
229
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
125
Биела
95
Lustica
70
Зеленика
41
Podi-Sasovici
7
Игало
2
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33 объекта найдено
Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/3 Этаж
€ 60,000
Recently renovated apartment for sale in a quiet neighborhood in Njivice. Situated on the se…
Квартира 2 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 510,000
Предлагаем апартамент люкс- класса в комплексе Lazure Hotel and Marina в живописном месте Ме…
Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 3 Этаж
€ 350,000
Эта потрясающая квартира состоит из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, двух…
Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом в Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 430,000
Площадь дома: 150 м2 (131 м2 + терраса 19 м2) Площадь участка: 404 м2 Спальни: 2 Ванные комн…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 122,900
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 135,000
Двуспальная квартира с видом на море в доме с бассейном – Каменари Квартира находится…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 75,000
Квартира 3 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 750,000
Площадь: 164 м2 (122 м2 + терраса 42 м2) Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 &NBSP; Эксклюзивна…
Вилла 3 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Дом 4 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 372 м²
€ 1,100,000
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
Квартира 2 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м²
€ 1,812,000
Площадь: 191 м2 ( 155 м2 + 36 м2 ) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + 1 &NBSP; Двухкомнатная…
Квартира 2 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 642,000
Доступные площади: 60м2 - 123м2 Спальни: 1-2 Ванные комнаты: 1-2 Этажей: 4 &NBSP; СПА ц…
Дом 1 комната в Херцег-Нови, Черногория
Дом 1 комната
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 154 м² Количество этажей 3
€ 365,000
Посёлок является абсолютно замечательным местом — реконструкция старинного поселения всего в…
Дом 8 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 8 комнат
Херцег-Нови, Черногория
8 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 305,000
Продается двухэтажный дом в районе Топла, Боко-Которской бухты. Дом общей площадью 240 м2. Н…
Дом 4 комнаты в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она сос…
Вилла 8 спален в Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…
Дом 7 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 7 комнат
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат 396 м² Количество этажей 3
€ 525,000
Уютная вилла с бассейном в Герцег-Нови, район Поди. Общая площадь виллы 396 м2, земельный уч…
Квартира 5 спален в Биела, Черногория
Квартира 5 спален
Биела, Черногория
6 ванных комнат 290 м²
€ 320,000
Продается большой дом, можно использовать как апарт-отель в Черногории от моря 30-40 метров…
Дом 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Дом с бассейном. Уютный дом, на высоте 420 метров над уровнем моря, в поселке Ластва, в 7 к…
Дом 8 комнат в Биела, Черногория
Дом 8 комнат
Биела, Черногория
8 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается роскошный объект в Герцег нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для …
Дом 7 комнат в Lustica, Черногория
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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