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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Дома
Дома с видом на море в Херцег-Нови, Черногория
Херцег-Нови
109
Zelenika-Kuti
92
Lustica
52
Биела
29
Зеленика
23
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
21
Podi-Sasovici
6
Игало
1
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131 объект найдено
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Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Дом 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
3/3 Этаж
€ 1,950,000
D7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Биела, Герцег Новидля продажи вилла в тихом…
Дом
Херцег-Нови, Черногория
€ 700,000
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512…
Дом 4 спальни
Каменари, Черногория
223 м²
Цена по запросу
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом 6 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 Количество комнат
295 м²
€ 920,000
Недвижимость в Черногории. Прекрасные виллы в окружении зелени и оливковых деревьев, располо…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 794,000
Продажа недвижимости в Черногории -Дом в тихой части Герцег-Нови. Он расположен в тихом мест…
Дом 4 спальни
Сушчепан, Черногория
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 268,000
Продажа недвижимости в Черногории. Потрясающий современный дом с видом на море, расположенны…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
Продажа недвижимости в Черногории - Прекрасный семейный дом с видом на море в Герцег-Нови, Ч…
Дом 7 спален
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 535,000
Красивый дом с захватывающим дух панорамным видом на море, Которский залив и город продается…
Дом 3 спальни
Ратишевина, Черногория
3 Количество комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
Продается большой участок и семейный дом с видом на море в Ратишевине, тихой деревне примерн…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
124 м²
Количество этажей 2
€ 480,000
Удивительная городская вилла с великолепным видом на море на продажу в центре Герцег-Нови. Э…
Дом 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
480 м²
Количество этажей 3
€ 1,700,000
D7-001. Роскошная вилла в Биеле с видом на мореМы рады представить вам красивую виллу с видо…
Дом 4 спальни
Merdari, Черногория
5 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
€ 510,000
D4-389. Современная вилла в Люстике Продается недавно отремонтированная, стильно оформленная…
Дом
Каменари, Черногория
€ 300,000
Дом под реконструкцию в 80-ти метрах от моря и пляжа в местечке Каменари, Боко-которский зал…
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
100 м²
€ 98,000
D5-1021. Дуплекс у моря в Баосичи Продается дуплекс у моря в Баосичи. Жилая площадь 10…
Дом
Херцег-Нови, Черногория
79 м²
€ 195,000
D5-1018. Дуплекс в Савине с видом на море Продается дуплекс с видом на море в Савине. …
Дом
Сушчепан, Черногория
€ 95,000
D5-1043. Строящийся дом СусепанПродается строящийся дом в Суспекане. Участок 408м2.
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 4
€ 390,000
D9-1159. Продается великолепный дом с панорамным видом в Кумбор. Отличный солнечный дом, все…
Дом 3 спальни
Биела, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 290,000
D2-572. Дом с панорамным видом на море в Каменари Продается новый дом площадью 140 м ² на уч…
Дом 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
D2-168. House with panoramic view of Kotor BayThe house has a total area of 143 sqm on a p…
Дом 5 спален
Митровичи, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
315 м²
Количество этажей 2
€ 980,000
D2-1083. Роскошная вилла с бассейном на полуострове Люстика. Уникальный четырехсотлетний отр…
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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