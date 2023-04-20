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Дома с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

Херцег-Нови
109
Zelenika-Kuti
92
Lustica
52
Биела
29
Зеленика
23
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
21
Podi-Sasovici
6
Игало
1
20 объектов найдено
Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 5 спален в Зеленика, Черногория
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом в Lustica, Черногория
Дом
Lustica, Черногория
€ 430,000
Площадь дома: 150 м2 (131 м2 + терраса 19 м2) Площадь участка: 404 м2 Спальни: 2 Ванные комн…
Вилла 3 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 529 м²
€ 9,845,000
https://youtu.be/JXVAF4j_NHg &NBSP; Жилая площадь: 529 м2 (383 м2 + 146 м2 террасы) Внешн…
Дом 4 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 4 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 4 ванных комнат 372 м²
€ 1,100,000
Площадь: 372 м2 Площадь участка: 2000 м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: 4 + 1 Бассейн Парко…
Дом 1 комната в Херцег-Нови, Черногория
Дом 1 комната
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 154 м² Количество этажей 3
€ 365,000
Посёлок является абсолютно замечательным местом — реконструкция старинного поселения всего в…
Дом 8 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 8 комнат
Херцег-Нови, Черногория
8 Количество комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 305,000
Продается двухэтажный дом в районе Топла, Боко-Которской бухты. Дом общей площадью 240 м2. Н…
Дом 4 комнаты в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 4 комнаты
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 380,000
Дом общей площадью 300м2, с бассейном в поселке Дженовичи, Герцег Нови; Двухэтажный д…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 118 м²
€ 290,000
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она сос…
Вилла 8 спален в Каменари, Черногория
Вилла 8 спален
Каменари, Черногория
10 Количество комнат 8 ванных комнат 464 м² Количество этажей 4
€ 550,000
Вилла - Мини-отель с видом на море и бассейном в Каменари Вилла представляет собой четыре…
Дом 7 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 7 комнат
Херцег-Нови, Черногория
7 Количество комнат 396 м² Количество этажей 3
€ 525,000
Уютная вилла с бассейном в Герцег-Нови, район Поди. Общая площадь виллы 396 м2, земельный уч…
Дом 5 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Дом 5 комнат
Херцег-Нови, Черногория
5 Количество комнат 257 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Дом с бассейном. Уютный дом, на высоте 420 метров над уровнем моря, в поселке Ластва, в 7 к…
Дом 8 комнат в Биела, Черногория
Дом 8 комнат
Биела, Черногория
8 Количество комнат 550 м² Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается роскошный объект в Герцег нови на берегу Адриатического моря. Идеальное место для …
Дом 7 комнат в Lustica, Черногория
Дом 7 комнат
Lustica, Черногория
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Продается роскошная вилла на полуострове Луштица. Общая площадь составляет 247 м2 на участке…
Дом 4 спальни в Tici, Черногория
Дом 4 спальни
Tici, Черногория
2 ванных комнат 120 м²
€ 75,000
Продается небольшой уютный дом площадью 120 м2 в поселке Жаница на полуострове Луштица. В до…
Дом 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Дом 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат 75 м²
€ 95,000
Очень хороший небольшой дом площадью 75м2 + 40м2 мансарда, не далеко от Герцег-Нови. Дом в о…
Дом 4 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
6 Количество комнат 220 м²
€ 500,000
Дом с большим участком земли в спокойном, красивом городке Зеленика в районе Боко-Которско…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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