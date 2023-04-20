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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Дома
Дома в Херцег-Нови, Черногория
Херцег-Нови
109
Zelenika-Kuti
92
Lustica
52
Биела
29
Зеленика
23
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
21
Podi-Sasovici
6
Игало
1
Дом
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363 объекта найдено
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Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
310 м²
€ 970,000
NUM 5213 Looking for a luxurious and unique villa in a stunning location? This premium co…
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат
2 ванных комнат
174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
150 м²
€ 340,000
На продажу дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине – Херцег Нови. Площадь дома со…
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
136 м²
2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Дом 5 спален
Биела, Черногория
6 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
3/3 Этаж
€ 1,950,000
D7-004. Роскошная вилла на берегу залива, Биела, Герцег Новидля продажи вилла в тихом…
Дом
Херцег-Нови, Черногория
€ 700,000
D5-139. Мини-отель в Херцег-НовиПродается мини-отель бизнес в Херцег-Нови Участок 512…
Дом 4 спальни
Зеленика, Черногория
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 230,000
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
Дом 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
350 м²
€ 400,000
Продаётся дом в Герцег-Нови. Площадь дома 350 м2, площадь участка 500 м2. План дома: • На…
Дом 4 спальни
Каменари, Черногория
223 м²
Цена по запросу
Дом
Lustica, Черногория
€ 750,000
Каждая комната имеет панорамный вид на море и горы. В интерьере реализован авторский дизайн…
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
232 м²
€ 375,000
Полностью оборудованный дом в Дженовичи. Площадь дома составляет 232 м2 и состоит из двух…
Дом 7 спален
Херцег-Нови, Черногория
211 м²
€ 290,000
Продается дом с панорамным видом в районе Мириште, община Херцег Нови. Дом площадью 211 м2…
Дом 9 спален
Зеленика, Черногория
193 м²
€ 230,000
Трехэтажный дом в Кути, Герцег-Нови. Площадь дома 193 м2, а площадь участка на котором вс…
Дом 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
380 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
6 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Просторная недавно построенная роскошная вилла расположена в тихой деревне Дженовичи, недале…
Дом 3 комнаты
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
100 м²
€ 230,000
Продается одноэтажный дом в Каменари, общей площадью 100 кв.м. Площадь участка 900 кв.м. Пла…
Дом 3 комнаты
Биела, Черногория
3 Количество комнат
100 м²
€ 136,500
Легализованный двухэтажный дом с видом на море 400 метров или 10 минут пешком до моря Площа…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
Продается вилла в Дженовичи с прекрасным видом на море, в поселке, расположенном в Герцег-Но…
Дом 5 спален
Зеленика, Черногория
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 380,000
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
Дом
Zelenika-Kuti, Черногория
200 м²
€ 250,000
3 недостроенных дома рядом с лучшими пляжами - Жанич и Мириште с мельчайшей галькой, пологим…
Вилла 5 спален
Zelenika-Kuti, Черногория
760 м²
€ 2,500,000
NUM 5019 Продается вилла в Дженовичи с выдающимся видом на море, в поселке, расположенном…
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
48 м²
€ 191,000
NUM 4789 Квартиры на продажу в новом роскошном комплексе недалеко от Герцег Нови. Комплек…
Вилла 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
47 м²
€ 191,000
Продажа квартир в новом элитном комплексе недалеко от Герцег-Нови. Комплекс состоит из 9 вил…
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
Количество этажей 2
€ 235,000
D7-003. Уютный дом в Герцег-Новидля продажи дом в Зеленики. Дом сделан из хороших материалов…
Дом 5 спален
Херцег-Нови, Черногория
190 м²
€ 480,000
Продается дуплекс в доме на первой линии в Герцег-Нови. В доме 3 этажа, а квартира находится…
Дом 4 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
200 м²
€ 455,000
На продажу предлагается большой дом в Кумборе, в муниципалитете города Херцег-Нови. Дом расп…
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Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория
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