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Дуплексы в Херцег-Нови, Черногория

Жвинье
3
Игало
3
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4 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Биела, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
ID 620 Продается прекрасный дом, дуплекс в Биеле, Херцег Нови Дом и участок с фундамен…
€115,000
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Игало, Черногория
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Игало, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс с 3 спальнями на вершине холма с фантастическим видом на Херцег-Нови, зали…
€358,700
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Игало, Черногория
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Игало, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс с 2 спальнями на вершине холма с фантастическим видом на Херцег-Нови, зали…
€221,800
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Игало, Черногория
Дуплекс 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Игало, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс с 2 спальнями и видом на море с фантастическим видом на Херцег-Нови, залив…
€341,600

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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