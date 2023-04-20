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Квартиры с бассейном в Херцег-Нови, Черногория

Zelenika-Kuti
155
Херцег-Нови
120
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
104
Биела
66
Lustica
18
Зеленика
18
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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10 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни
Биела, Черногория
1 ванных комнат
€ 140,000
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3 ванных комнат
€ 490,000
CENTRALE станет центром города Lustice Bay и центром более широкой области. В CENTRALE будет…
Квартира в Lustica, Черногория
Квартира
Lustica, Черногория
Цена по запросу
Новый проект в Которском заливе, сочетающий современный дизайн с уникальной экологией регион…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 380,000
Единственная и неповторимая квартира в стиле Версаче с роскошным интерьером и произведениями…
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 155,000
Единственный в данной местности жилой комплекс с собственной инфраструктурой, необходимой дл…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 ванных комнат
€ 125,000
Единственный в данной местности жилой комплекс с собственной инфраструктурой, необходимой дл…
Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 74 м²
€ 380,000
Продается роскошная квартира с одной спальной комнатой в комплексе Луштица Bay, на первой ли…
Квартира 2 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 2 комнаты
Lustica, Черногория
2 Количество комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 425,000
Квартира в элитном комплексе Луштица Бэй, во втором ряду от моря. В квартире есть простор…
Квартира в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Этаж
€ 555,000
Герцег-Нови, Портонови — Апартаменты в новом элитном комплексе на продажу Этот элитный посел…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 93 м²
€ 220,000
Эта двухкомнатная квартира площадью 93м² расположена на третьем, последнем, этаже современно…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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