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Квартиры с видом на море в Херцег-Нови, Черногория

Zelenika-Kuti
155
Херцег-Нови
120
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
104
Биела
66
Lustica
18
Зеленика
18
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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214 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 150,500
A7-030. Sea view apartment, Kumbor, Herceg Novifor sale Sea view apartments in Kumbor, Herce…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 510,000
A7-027. Квартира в Lazure Marina Hotel, Мелин, Герцег Новидля продажи Апартаменты на берегу …
Квартира 3 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 2 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 110,000
A7-022. Квартира с видом на море в Херцег-Новидля продажи, Квартира со свежим ремонтом без …
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 215,000
A7-020. Большая квартира в Баосичи, Герцег Новидля продажи Просторная квартира в Баосичи. Кв…
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 109,000
A7-021. Апартаменты с видом на море Кумбор, Герцег Новидля продажи Апартаменты с видом на мо…
Квартира в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Цена по запросу
Герцег-Новы, Игало — Апартаменты в новостройке, на продажу Комплекс состоит из 67 квартир с …
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Биела, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Биела, Черногория
2 ванных комнат 136 м²
€ 340,000
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
Квартира 4 спальни в Замбеличи, Черногория
Квартира 4 спальни
Замбеличи, Черногория
240 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
1 ванных комнат 61 м² 2/4 Этаж
€ 139,000
This is a beautifully & stylishly decorated apartment that is priced to sell!  I…
Квартира 3 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 3 спальни
Кумбор, Черногория
1 ванных комнат 90 м² 2 Этаж
€ 210,000
Трехкомнатную квартиру с прекрасным видом на Порто Нови и море можно приобрести в Кумборе. О…
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
1 ванных комнат 70 м² 1 Этаж
€ 135,000
Из этих 2-комнатных апартаментов, расположенных в непосредственной близости от моря в Зелени…
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 4/4 Этаж
€ 150,000
A7-018. Квартира в австро-венгерском доме в Зеленики, Герцег Новина продажу в Зеленики, Герц…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 400,000
A7-017. Дизайнерская квартира в Дженовичи, Герцег НовиПродается в Дженовичи Герцег Нови Прос…
Квартира 2 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м² 2/4 Этаж
€ 155,000
A7-015. Квартира с видом на море в Игало, Герцег НовиПродается в Герцег Нови Квартира с видо…
Квартира 3 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 4/4 Этаж
€ 175,000
A7-014. Просторная квартира Герцег Нови, ИгалоПродается в Игало, Герцег Нови Квартира с 3 с…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
64 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
50 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
80 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
78 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
80 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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