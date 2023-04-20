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Квартиры с видом на горы в Херцег-Нови, Черногория

Zelenika-Kuti
155
Херцег-Нови
120
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
104
Биела
66
Lustica
18
Зеленика
18
Podi-Sasovici
1
Игало
1
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13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/3 Этаж
€ 60,000
Recently renovated apartment for sale in a quiet neighborhood in Njivice. Situated on the se…
Квартира 2 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…
Квартира 1 спальня в Мелинье, Черногория
Квартира 1 спальня
Мелинье, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 510,000
Предлагаем апартамент люкс- класса в комплексе Lazure Hotel and Marina в живописном месте Ме…
Квартира 2 спальни в Топла, Черногория
Квартира 2 спальни
Топла, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 213 м² 3 Этаж
€ 350,000
Эта потрясающая квартира состоит из большой гостиной и кухни, двух спален, гардеробной, двух…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/2 Этаж
€ 122,900
На продажу квартира площадью 48 м2 с отдельной спальней и балконом с великолепным видом на м…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 135,000
Двуспальная квартира с видом на море в доме с бассейном – Каменари Квартира находится…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 75,000
Квартира 3 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
3 Количество комнат 3 ванных комнат 164 м²
€ 750,000
Площадь: 164 м2 (122 м2 + терраса 42 м2) Спальни: 3 Ванные комнаты: 3 &NBSP; Эксклюзивна…
Квартира 2 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 191 м²
€ 1,812,000
Площадь: 191 м2 ( 155 м2 + 36 м2 ) Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 + 1 &NBSP; Двухкомнатная…
Квартира 2 комнаты в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 2 комнаты
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 642,000
Доступные площади: 60м2 - 123м2 Спальни: 1-2 Ванные комнаты: 1-2 Этажей: 4 &NBSP; СПА ц…
Квартира 5 спален в Биела, Черногория
Квартира 5 спален
Биела, Черногория
6 ванных комнат 290 м²
€ 320,000
Продается большой дом, можно использовать как апарт-отель в Черногории от моря 30-40 метров…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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