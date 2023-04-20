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Realting.com
Черногория
Херцег-Нови
Квартиры
Квартиры в Херцег-Нови, Черногория
Zelenika-Kuti
155
Херцег-Нови
120
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
104
Биела
66
Lustica
18
Зеленика
18
Podi-Sasovici
1
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497 объектов найдено
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Квартира 1 ванная
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
1 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 53,000
A7-028. Apartment in a boutique hotel, Igalo, Herceg Novifor sale Apartments in Igalo, Herce…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
3/3 Этаж
€ 150,500
A7-030. Sea view apartment, Kumbor, Herceg Novifor sale Sea view apartments in Kumbor, Herce…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
NUM 5215 Продается двухкомнатная квартира в Дженовичи, недалеко от города Герцег Нови. Кв…
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
NUM 5220 Продается двухуровневая квартира площадью 144 м2, расположенная на 3-м и 4-м этажах…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
46 м²
€ 100,000
На продажу предлагается квартира в городе Дженовичи, неподалёку от всемирно известного компл…
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 510,000
A7-027. Квартира в Lazure Marina Hotel, Мелин, Герцег Новидля продажи Апартаменты на берегу …
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
Продается квартира в Игало, муниципалитет Герцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. Квартира р…
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
Продается трехкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от города Херцег-Нови. Квартира имее…
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
Двухуровневая квартира на продажу площадью 144 м2, расположенные на 3-м и 4-м этажах здания,…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
NUM 5140 Квартира на продажу в Игало, муниципалитет Херцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. …
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
83 м²
2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
2/4 Этаж
€ 126,500
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
NUM 5197 Квартира на продажу в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и располо…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
23 м²
2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
Продается квартира в Херцег Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и расположена на 2 …
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/3 Этаж
€ 60,000
Recently renovated apartment for sale in a quiet neighborhood in Njivice. Situated on the se…
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 110,000
A7-022. Квартира с видом на море в Херцег-Новидля продажи, Квартира со свежим ремонтом без …
Квартира 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2 Количество комнат
70 м²
€ 130,000
Продается двуспальная квартира в Зеленике (Херцег-Нови). Общая площадь квартиры 70 кв.м. Пла…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
49 м²
€ 170,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе с дополнительной террасой на крыше. Потрясаю…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
49 м²
€ 125,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе с потрясающим видом на море. Площадь квартир…
Квартира 1 комната
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат
50 м²
€ 105,000
Продается новая односпальная квартира в Кумборе со своим двориком. Площадь квартиры 50 кв.м.…
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
5 Этаж
€ 220,000
A7-019. Квартира на первой линии в Кумборе, Герцег НовиПродается квартира в Кумборе, Герцег …
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 215,000
A7-020. Большая квартира в Баосичи, Герцег Новидля продажи Просторная квартира в Баосичи. Кв…
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