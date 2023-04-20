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Жильё в Херцег-Нови, Черногория

Zelenika-Kuti
247
Херцег-Нови
229
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
125
Биела
95
Lustica
70
Зеленика
41
Podi-Sasovici
7
Игало
2
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860 объектов найдено
Квартира 1 ванная в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 ванная
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 53,000
A7-028. Apartment in a boutique hotel, Igalo, Herceg Novifor sale Apartments in Igalo, Herce…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3/3 Этаж
€ 150,500
A7-030. Sea view apartment, Kumbor, Herceg Novifor sale Sea view apartments in Kumbor, Herce…
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
310 м²
€ 970,000
NUM 5213 Looking for a luxurious and unique villa in a stunning location? This premium co…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
NUM 5215 Продается двухкомнатная квартира в Дженовичи, недалеко от города Герцег Нови. Кв…
Квартира 4 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
NUM 5220 Продается двухуровневая квартира площадью 144 м2, расположенная на 3-м и 4-м этажах…
Дом 5 спален в Баошичи, Черногория
Дом 5 спален
Баошичи, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат 174 м²
€ 380,000
Предлагаем на продажу современный дом площадью 174 кв метра с потрясающим панорамным видом в…
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
46 м²
€ 100,000
На продажу предлагается квартира в городе Дженовичи, неподалёку от всемирно известного компл…
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 510,000
A7-027. Квартира в Lazure Marina Hotel, Мелин, Герцег Новидля продажи Апартаменты на берегу …
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
Продается квартира в Игало, муниципалитет Герцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. Квартира р…
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
48 м²
€ 165,000
Продается трехкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от города Херцег-Нови. Квартира имее…
Квартира 4 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 4 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
144 м²
€ 360,000
Двухуровневая квартира на продажу площадью 144 м2, расположенные на 3-м и 4-м этажах здания,…
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
39 м²
€ 85,000
NUM 5140 Квартира на продажу в Игало, муниципалитет Херцег-Нови, всего в 5 минутах от моря. …
Квартира 3 спальни в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 3 спальни
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 83 м² 2/4 Этаж
€ 280,000
A7-026. Квартира на первой линии в Игало, Герцег Новидля продажи Квартира на первой линии в …
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Квартира 2 спальни в Зеленика, Черногория
Квартира 2 спальни
Зеленика, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м² 2/4 Этаж
€ 126,500
A7-025. Просторная квартира в Зеленике, Герцег Новидля продажи квартира в Зеленики, Герцег Н…
Квартира 1 спальня в Игало, Черногория
Квартира 1 спальня
Игало, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 70,200
На продажу предлагаем 11 квартир в Игало Герцег Нови площадью от 49 до 113 кв метров. 9 из 1…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Дом 3 спальни в Зеленика, Черногория
Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
150 м²
€ 340,000
На продажу дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине – Херцег Нови. Площадь дома со…
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
NUM 5197 Квартира на продажу в Герцег-Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и располо…
Дом 3 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Дом 3 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 136 м² 2/2 Этаж
€ 340,000
D7-005. Дом с участком в Баосичи, Герцег Новидля продажи Дом в 10 минутах от моря в Баосичи,…
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 2/4 Этаж
€ 70,000
A7-024. Новый жилой дом в Кумборе, Герцег Новидля продажи в новом доме в Кумборе, Герцег Нов…
Квартира 1 спальня в Зеленика, Черногория
Квартира 1 спальня
Зеленика, Черногория
52 м²
€ 117,000
Продается квартира в Херцег Нови, Зеленика. Квартира имеет площадь 52 м2 и расположена на 2 …
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
72 м²
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
41 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальни в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 2 спальни
Zelenika-Kuti, Черногория
4 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 1/5 Этаж
€ 151,000
A beautiful 2 bedroom apartment available in a new building. It has modern quality finishes …
Квартира 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Квартира 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/3 Этаж
€ 60,000
Recently renovated apartment for sale in a quiet neighborhood in Njivice. Situated on the se…
Квартира 2 спальни в Кумбор, Черногория
Квартира 2 спальни
Кумбор, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/4 Этаж
€ 110,000
This 2 bedroom apartment is located on the 4th floor of an older building in Kumbor, across …
Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/4 Этаж
€ 500,000
For sale stunning 1 bedroom apartment in the luxurious Lazure resort in Meljine. Boasting 81…

Параметры недвижимости в Херцег-Нови, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Херцег-Нови как возможность спокойной размеренной жизни в центре Европы

Небольшой черногорский Херцег-Нови расположен на побережье Которского залива в Адриатике. Холмистая долина, на которой расположился этот живописный город, превратила его в «город тысячи ступеней» — излюбленное место отдыха многочисленных туристов. Иностранных инвесторов привлекает сюда возможность бюджетного приобретения недвижимости. Стоимость недвижимости в Херцег-Нови обусловлена:

  • уникальной природой;
  • спокойной размеренной жизнью в центре Европы;
  • хорошей транспортной доступностью.

Тенденции изменения стоимости недвижимости в Херцег-Нови

Вступление Черногории в НАТО подстегнуло к ней интерес европейцев. По популярности она занимает седьмое место среди всех направлений по приобретению зарубежной недвижимости. С 2017 года стоимость недвижимости в Черногории ежегодно увеличивается. Если в туристически раскрученной Будве стоимость домов увеличилась на 30%, то стоимость недвижимости в Херцег-Нови повысилась в среднем на 8%.

Сейчас купить недвижимость в Херцег-Нови можно за €2,5 тыс./кв. м. — это будет премиальный сегмент. Бюджетные студии или апартаменты на вторичном рынке стоят от €1,6 тыс./кв. м. за полностью меблированную квартиру в полукилометре от моря. Некоторые варианты предлагают приобретение ВНЖ одновременно с приобретением жилых кв. м.

Потенциал развития Херцег-Нови

Возведение на территории муниципалитета элитного проекта Portnovi с мариной для яхт, комплексом апартаментов, роскошными виллами и сетевым европейским отелем One&Only стимулирует активность инвесторов в этом регионе.

Госпрограмма «Гражданство Черногории за инвестиции», действующая в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г., предполагает льготное получение иностранцами 2000 паспортов гражданина страны. Эти 2 фактора окажут значительное влияние на повышение стоимости недвижимости в Херцег-Нови в ближайшее время.

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