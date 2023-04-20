Недвижимость в Херцег-Нови как возможность спокойной размеренной жизни в центре Европы

Небольшой черногорский Херцег-Нови расположен на побережье Которского залива в Адриатике. Холмистая долина, на которой расположился этот живописный город, превратила его в «город тысячи ступеней» — излюбленное место отдыха многочисленных туристов. Иностранных инвесторов привлекает сюда возможность бюджетного приобретения недвижимости. Стоимость недвижимости в Херцег-Нови обусловлена:

уникальной природой;

спокойной размеренной жизнью в центре Европы;

хорошей транспортной доступностью.

Тенденции изменения стоимости недвижимости в Херцег-Нови

Вступление Черногории в НАТО подстегнуло к ней интерес европейцев. По популярности она занимает седьмое место среди всех направлений по приобретению зарубежной недвижимости. С 2017 года стоимость недвижимости в Черногории ежегодно увеличивается. Если в туристически раскрученной Будве стоимость домов увеличилась на 30%, то стоимость недвижимости в Херцег-Нови повысилась в среднем на 8%.

Сейчас купить недвижимость в Херцег-Нови можно за €2,5 тыс./кв. м. — это будет премиальный сегмент. Бюджетные студии или апартаменты на вторичном рынке стоят от €1,6 тыс./кв. м. за полностью меблированную квартиру в полукилометре от моря. Некоторые варианты предлагают приобретение ВНЖ одновременно с приобретением жилых кв. м.

Потенциал развития Херцег-Нови

Возведение на территории муниципалитета элитного проекта Portnovi с мариной для яхт, комплексом апартаментов, роскошными виллами и сетевым европейским отелем One&Only стимулирует активность инвесторов в этом регионе.

Госпрограмма «Гражданство Черногории за инвестиции», действующая в период с января 2019 г. по декабрь 2021 г., предполагает льготное получение иностранцами 2000 паспортов гражданина страны. Эти 2 фактора окажут значительное влияние на повышение стоимости недвижимости в Херцег-Нови в ближайшее время.