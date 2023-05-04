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Дома в Golubovci, Черногория

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Биело-Поле, Черногория
Дом 2 спальни
Биело-Поле, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 140,000
D3-607. Земельный участок с домом возле Подгорицы Старый дом на ремонт возле Подгорицы с бол…
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