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Квартиры в Golubovci City Municipality, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Golubovci City Municipality, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Golubovci City Municipality, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Квартира с потрясающим видом в местечке Дубрава (Добра Вода) недалеко от города Бар. …
€230,000

Параметры недвижимости в Golubovci City Municipality, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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