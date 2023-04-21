Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Херцег-Нови
  4. Каменари
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Каменари, Черногория

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
240 м²
€ 340,723
NUM 2777 Продается дом в районе Сусанджа, недалеко от города Бар. Дом имеет площадь 240 м2…
Дом 4 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 4 спальни
Лепетане, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 337,109
Продается современный дом с бассейном в Лепетане, Тиватский залив. Меблированный дом площ…
Дом 4 спальни в Черногория, Черногория
Дом 4 спальни
Черногория, Черногория
80 м²
€ 65,000
Код объекта - 2.25.11.1616Дом в Сутоморе. Брца. Площадь дома 80м2. Участок земли 270м2. В до…
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
71 м²
Цена по запросу
Квартира 3 спальни в Velje Duboko, Черногория
Квартира 3 спальни
Velje Duboko, Черногория
90 м²
€ 351,000
NUM 4345 Продается трехкомнатная квартира в роскошном комплексе в Близикуче. Квартира имее…
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
62 м²
€ 285,000
Продается квартира в Будве на второй линии от моря. Квартира имеет площадь 62 м2 и расположе…
Квартира 1 спальня в Zelenika-Kuti, Черногория
Квартира 1 спальня
Zelenika-Kuti, Черногория
45 м²
€ 115,000
Квартиры на продажу в новом доме недалеко от Дженовичи. Квартиры площадью от 45 до 49 м2 в 4…
Квартира 2 спальни в Черногория, Черногория
Квартира 2 спальни
Черногория, Черногория
101 м²
€ 236,000
Код объекта - 1.28.13.6968Представляем Вашму вниманию трехкомнатную квартиру в Тивате Селяно…
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 134,457
Продается двухкомнатная квартира в Бечичи. Площадь: 61 м2 - очень просторная квартира с в…
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
77 м²
Цена по запросу
Дом 3 спальни в Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 107 м²
€ 276,071
Продается дом в городе Петровац, Будванская Ривьера. В двухэтажном доме 107 м2, есть гост…
Квартира 1 спальня в Троица, Черногория
Квартира 1 спальня
Троица, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23 м² 1/4 Этаж
€ 85,000
A5-269. Новая студия с видом на море в комплексе с бассейном, КавацНовая студия для продажи …
Realting.com
Перейти