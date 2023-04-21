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Виллы с видом на море в Каменари, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
375 м²
€ 290,000
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Ко…
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