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Виллы с видом на горы в Каменари, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
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