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Жильё с бассейном в Каменари, Черногория

1 объект найдено
Дом в Каменари, Черногория
Дом
Каменари, Черногория
€ 300,000
Дом под реконструкцию в 80-ти метрах от моря и пляжа в местечке Каменари, Боко-которский зал…
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