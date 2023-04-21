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Жильё с видом на море в Каменари, Черногория

12 объектов найдено
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Дом 4 спальни в Каменари, Черногория
Дом 4 спальни
Каменари, Черногория
223 м²
Цена по запросу
Дом в Каменари, Черногория
Дом
Каменари, Черногория
€ 300,000
Дом под реконструкцию в 80-ти метрах от моря и пляжа в местечке Каменари, Боко-которский зал…
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 3
€ 599,000
D9-1160. Роскошная вилла в Каменари Замечательная вилла на продажу в живописной деревне Каме…
Квартира 1 ванная в Каменари, Черногория
Квартира 1 ванная
Каменари, Черногория
1 ванных комнат 65 м² 2 Этаж
€ 100,000
A9-1012. Two bedroom apartment with a sea view in Boka bayFor sale is a duplex apartment wit…
Дом 2 спальни в Каменари, Черногория
Дом 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
D5-116. Уютный одноэтажный дом в тихом месте, Каменари. Продается одноэтажный дом с видом на…
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 650,000
D3-601. Каменный дом в Которском заливеСтаринный каменный дом ( более 300 лет ) с общей площ…
Дом 2 спальни в Каменари, Черногория
Дом 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 420,000
D2-1090. Дом с большим участком в Каменари, в 20 м от моря Дом на продажу в Каменари, распол…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 135,000
Двуспальная квартира с видом на море в доме с бассейном – Каменари Квартира находится…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
375 м²
€ 290,000
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Ко…
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