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Черногория
Херцег-Нови
Каменари
Жильё с видом на море в Каменари, Черногория
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12 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 205,000
А5-287. Двухкомнатная квартира с бассейном в КаминариПродается двухкомнатная квартира в комп…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Дом 4 спальни
Каменари, Черногория
223 м²
Цена по запросу
Дом
Каменари, Черногория
€ 300,000
Дом под реконструкцию в 80-ти метрах от моря и пляжа в местечке Каменари, Боко-которский зал…
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 3
€ 599,000
D9-1160. Роскошная вилла в Каменари Замечательная вилла на продажу в живописной деревне Каме…
Квартира 1 ванная
Каменари, Черногория
1 ванных комнат
65 м²
2 Этаж
€ 100,000
A9-1012. Two bedroom apartment with a sea view in Boka bayFor sale is a duplex apartment wit…
Дом 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 230,000
D5-116. Уютный одноэтажный дом в тихом месте, Каменари. Продается одноэтажный дом с видом на…
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 650,000
D3-601. Каменный дом в Которском заливеСтаринный каменный дом ( более 300 лет ) с общей площ…
Дом 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
Количество этажей 2
€ 420,000
D2-1090. Дом с большим участком в Каменари, в 20 м от моря Дом на продажу в Каменари, распол…
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 135,000
Двуспальная квартира с видом на море в доме с бассейном – Каменари Квартира находится…
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
375 м²
€ 290,000
Современная вилла в посёлке Каменари. Площадь виллы: 118 м.2 Площадь участка: 375 м.2 Ко…
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