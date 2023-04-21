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Жильё с видом на горы в Каменари, Черногория

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Каменари, Черногория
Дом 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Вилла 3 спальни в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни
Каменари, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 1
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Квартира 2 спальни в Каменари, Черногория
Квартира 2 спальни
Каменари, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 135,000
Двуспальная квартира с видом на море в доме с бассейном – Каменари Квартира находится…
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