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Купить дуплекс с бассейном в Черногории

Свети-Стефан
2
Тиват
2
Zelenika-Kuti
1
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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальнив Тиват, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат 328 м²
€ 1,900,000
Описание Эта стильная двухуровневая квартира расположена на первой линии роскошного жилого к…

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
недорогая
элитное
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