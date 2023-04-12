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Купить дуплекс с видом на море в Черногории

Свети-Стефан
2
Тиват
2
Zelenika-Kuti
1
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4 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Рафаиловичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
92 м² 7 Этаж
€ 262,000
Будва, Рафаиловичи — Дуплекс апартамент с двумя спальнями на берегу моря Эта трехкомнатная д…
Дуплексв Zelenika-Kuti, Черногория
Дуплекс
Zelenika-Kuti, Черногория
€ 275,000
Мини-отель с видом на море на Луштице, Жаница Продаётся недостроенный (грубые работы) мин…
Дуплекс 3 спальнив Бечичи, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Бечичи, Черногория
3 ванных комнат 177 м² 2 Этаж
€ 290,000
Будва, Бечичи — Дуплекс с 3 спальнями на продажу Двухуровневая квартира 177 кв.м. Третий эта…
Дуплекс 4 спальнив Тиват, Черногория
Дуплекс 4 спальни
Тиват, Черногория
4 ванных комнат 328 м²
€ 1,900,000
Описание Эта стильная двухуровневая квартира расположена на первой линии роскошного жилого к…

Параметры недвижимости в Черногории

с бассейном
недорогая
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