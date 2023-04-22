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Виллы с видом на море в Donja Lastva, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Вилла 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
308 м²
€ 815,000
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших район…
Вилла 4 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
3 ванных комнат 170 м²
€ 320,000
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 ванных комнат 145 м²
€ 270,000
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
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