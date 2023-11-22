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Таунхаусы в Donja Lastva, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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