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Квартиры-студии в Donja Lastva, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/3
  Эта студия будет расположена на первом этаже нашего здания Mini Condos в Каваче, вместе…
€110,000
Realting.com
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