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Жильё с видом на море в Donja Lastva, Черногория

12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 3
€ 184,680
Красивая, современная и совершенно новая квартира доступна для покупки в Кава, Тиват. Это за…
Квартира 3 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 160,000
Мы предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями в комплексе с бассейном, недалеко от мор…
Дом 2 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 2 спальни
Лепетане, Черногория
80 м²
€ 275,000
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 165,000
На продажу небольшой дом с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Дом находится в Лепе…
Квартира 2 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни
Лепетане, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 134,000
А5-202. Уютные 2 квартиры с двумя спальнями в Лепетане. Продается две квартиры по 74 м2 кажд…
Дом 5 спален в Лепетане, Черногория
Дом 5 спален
Лепетане, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 330,000
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом. …
Дом 3 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 390,000
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площад…
Дом 4 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 4 спальни
Лепетане, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 370,000
Продается современный дом с бассейном в Лепетане, Тиватский залив. Меблированный дом площ…
Вилла 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Вилла 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
308 м²
€ 815,000
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших район…
Вилла 4 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
3 ванных комнат 170 м²
€ 320,000
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 ванных комнат 145 м²
€ 270,000
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
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