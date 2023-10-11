ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Черногория
Donja Lastva
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пржно, Черногория
3
2
120 м²
Предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями площадью 120 кв метров в Пржно. …
€294,016
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
2
84 м²
NUM 3474 Продается квартира в Бечичи недалеко от города Будва. Квартира имеет площадь …
€229,442
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с кондиционером, с охраной
Сустас, Черногория
1
2
115 м²
Общая площадь: 115 м2 Спальни: 1 Ванные комнаты: 1 + 1 Гаражное пространство &NBSP; Ква…
€519,481
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
1
1
52 м²
Продажа: Квартира в 50 м от моря в комплексе с бассейном и с гаражом 52 м2 Просторная кв…
€108,935
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Борети, Черногория
3
420 м²
Пентхаус с панорамным видом на море, в эксклюзивном комплексе Dukley Gardens. Оборудованный …
€2,96 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Черногория, Черногория
3
75 м²
2/3
Просторная квартира-дуплекс с 2 спальнями в новом малоэтажном комплексе в Пржно, Черногория …
€167,824
Рекомендовать
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
7
5
390 м²
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и построенн…
€1,73 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Шушань, Черногория
7
7
430 м²
Продается видовая вилла в Черногории. Качественный дом, дороге материалы при строительстве …
€628,472
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Шушань, Черногория
7
5
370 м²
Продается 3-х этажный дом в Шушани (Бар), площадью 370 кв.м с красивым видом на море и горы…
€349,151
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Seoca, Черногория
4
3
190 м²
1
D4-348. Красивая вилла с бассейном недалеко от Будвы На продажу находится недавно построенна…
€1,09 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с террасой, с подвалом
Черногория, Черногория
7
497 м²
Код объекта - 2.25.728.3211 Вилла на 1-ой береговой линии в Утехе, Барская ривьера. …
€1,24 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Пржно, Черногория
3
136 м²
Будванская ривьера, район Пржно. Квартира с тремя спальнями. Расстояние до моря 200м. …
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL