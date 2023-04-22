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Жильё с видом на горы в Donja Lastva, Черногория

4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 3
€ 184,680
Красивая, современная и совершенно новая квартира доступна для покупки в Кава, Тиват. Это за…
Квартира 3 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 160,000
Мы предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями в комплексе с бассейном, недалеко от мор…
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 165,000
На продажу небольшой дом с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Дом находится в Лепе…
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