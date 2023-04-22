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Дома с видом на море в Donja Lastva, Черногория

8 объектов найдено
Дом 2 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 2 спальни
Лепетане, Черногория
80 м²
€ 275,000
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 165,000
На продажу небольшой дом с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Дом находится в Лепе…
Дом 5 спален в Лепетане, Черногория
Дом 5 спален
Лепетане, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 330,000
Продается большой трехэтажный дом с тремя отдельными квартирами, каждая с отдельным входом. …
Дом 3 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 3 спальни
Лепетане, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 390,000
Продается дом с панорамными видами на Которский залив, в Лепетане. Трехэтажный дом площад…
Дом 4 спальни в Лепетане, Черногория
Дом 4 спальни
Лепетане, Черногория
6 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 370,000
Продается современный дом с бассейном в Лепетане, Тиватский залив. Меблированный дом площ…
Вилла 4 спальни в Gornja Lastva, Черногория
Вилла 4 спальни
Gornja Lastva, Черногория
308 м²
€ 815,000
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших район…
Вилла 4 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 4 спальни
Лепетане, Черногория
3 ванных комнат 170 м²
€ 320,000
Продается уютная вилла, в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает вел…
Вилла 3 спальни в Лепетане, Черногория
Вилла 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 ванных комнат 145 м²
€ 270,000
Продается вилла в тихом районе Тивата - Лепетани.Расположение виллы обеспечивает великолепны…
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