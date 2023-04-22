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Дома с видом на горы в Donja Lastva, Черногория

1 объект найдено
Дом 1 спальня в Лепетане, Черногория
Дом 1 спальня
Лепетане, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 165,000
На продажу небольшой дом с прекрасным видом на Бока-Которский залив. Дом находится в Лепе…
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