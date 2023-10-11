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Квартиры с бассейном в Donja Lastva, Черногория

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с кондиционером в Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с кондиционером
Богишичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 3
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
€288,000
Квартира 1 комната с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Богишичи, Черногория
Квартира 1 комната с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Богишичи, Черногория
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Этаж 3
Эксклюзиваная студия в уникальным закрытом резорте Nikki Beach Montenegro Жилая площадь:…
€261,000
Realting.com
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