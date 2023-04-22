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Квартиры в Donja Lastva, Черногория

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 550,000
Роскошная трехкомнатная квартира с панорамным видом на море в очень привлекательном месте в …
Квартира 2 спальни в Градиошница, Черногория
Квартира 2 спальни
Градиошница, Черногория
1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 3
€ 184,680
Красивая, современная и совершенно новая квартира доступна для покупки в Кава, Тиват. Это за…
Квартира 3 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 3 спальни
Лепетане, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 160,000
Мы предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями в комплексе с бассейном, недалеко от мор…
Квартира 2 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни
Лепетане, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 134,000
А5-202. Уютные 2 квартиры с двумя спальнями в Лепетане. Продается две квартиры по 74 м2 кажд…
Квартира 6 спален в Лепетане, Черногория
Квартира 6 спален
Лепетане, Черногория
6 ванных комнат 116 м²
€ 710,000
Fantastic small hotel for sale in Lepetane, Tivat, MontenegroThe property with fantastic ren…
Квартира 2 спальни в Лепетане, Черногория
Квартира 2 спальни
Лепетане, Черногория
2 ванных комнат 74 м²
€ 132,000
For sale apartments with stunningsea views in a residential complex in Lepetane, located 3 k…
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