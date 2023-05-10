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Виллы с видом на горы в Доброта, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Доброта, Черногория
Вилла 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 200 000 м²
€ 1,200,000
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